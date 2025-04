Screenworld.it - Diagnosticata la sclerosi a Eric Dane di Euphoria e Grey’s Anatomy, nonostante tutto tornerà a recitare

Leggi su Screenworld.it

L’attore, celebre per il ruolo del Dr. Mark Sloan ine più recentemente per quello di Cal Jacobs in, ha rivelato pubblicamente di aver ricevuto la diagnosi diLaterale Amiotrofica (SLA), conosciuta anche come morbo di Lou Gehrig. La notizia è stata resa nota in un’intervista esclusiva a People, doveha condiviso il proprio stato di salute con lucidità e coraggio, sottolineando il ruolo fondamentale della sua famiglia in questo momento difficile.Dichiarazione“Mi è statala SLA. La diagnosi è stata dura, ma sono grato di avere la mia famiglia dalla mia parte, in questo nuovo capitolo della mia vita. Mi sento anche fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di, la settimana prossima. Vi chiedo di rispettare la nostra privacy, in questo periodo particolare.