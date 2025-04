Chi ha vinto The Voice Senior 2025? La vincitrice è Patrizia Conte del team di Gigi D’Alessio

vincitrice della quinta edizione di The Voice Senior 2025? La finale del talent show, condotto anche quest’anno da Antonella Clerici, è andata in onda venerdì 11 aprile in prima serata su Rai1. A Contendersi la vittoria sono stati 12 concorrenti appartenenti ai quattro coach: Loredana Bertè, Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio. Scopriamo insieme chi ha vinto e di quale team faceva parte.Chi ha vinto The Voice Senior 2025: a vincere è Patrizia Conte del team di Gigi D’AlessioQuesta sera, venerdì 11 aprile, è andata in onda la puntata finale di The Voice Senior 2025. Il vincitore è stato scelto dal pubblico che, attraverso il televoto, ha votato la miglior voce over 60. In gara c’erano 12 concorrenti, tre per ogni team, che si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia e le canzoni scelte dai coach. Superguidatv.it - Chi ha vinto The Voice Senior 2025? La vincitrice è Patrizia Conte del team di Gigi D’Alessio Leggi su Superguidatv.it Chi è ladella quinta edizione di The? La finale del talent show, condotto anche quest’anno da Antonella Clerici, è andata in onda venerdì 11 aprile in prima serata su Rai1. Andersi la vittoria sono stati 12 concorrenti appartenenti ai quattro coach: Loredana Bertè, Arisa, Clementino e. Scopriamo insieme chi hae di qualefaceva parte.Chi haThe: a vincere èdeldiQuesta sera, venerdì 11 aprile, è andata in onda la puntata finale di The. Il vincitore è stato scelto dal pubblico che, attraverso il televoto, ha votato la miglior voce over 60. In gara c’erano 12 concorrenti, tre per ogni, che si sono esibiti con i loro cavalli di battaglia e le canzoni scelte dai coach.

Potrebbe interessarti anche:

The Voice Senior 2025 - la semifinale stasera 4 aprile : anticipazioni e regolamento

Stasera, venerdì 4 aprile, appuntamento con la semifinale di ‘The voice senior’ alle 21.30 su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici – che premia le più belle voci over 60 del Paese – è ...

Ascolti TV | Venerdì 14 Marzo 2025. The Voice Senior svetta (23%) - Le Onde del Passato fermo al 12.4%

Nella serata di ieri, venerdì 14 marzo 2025, su Rai1 la terza puntata di The Voice Senior ha interessato 3.643.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 la quinta puntata de Le Onde del ...

Ascolti tv venerdì 14 marzo : The Voice Senior - Le onde del passato - Propaganda Live

Ascolti tv venerdì 14 marzo 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 14 marzo 2025? Su Rai 1 è andato in onda The ...

The Voice Senior 2025, ecco chi ha vinto la finale di stasera: risultato e vincitore. Ascolti TV venerdì 4 aprile: chi ha vinto tra The voice senior e Tradimento. The Voice Kids, ha vinto Melissa Memeti. Ascolti tv: chi ha vinto tra The Voice Senior e Le onde del passato. Ascolti tv ieri venerdì 14 marzo chi ha vinto tra The Voice Senior, Le onde del passato e Quarto Grado. The Voice Kids, Melissa vince la terza edizione. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di ilsussidiario.net:) The Voice Senior 2025, finale 11 aprile/ Diretta e vincitore: i coach in pista con i concorrenti - The Voice Senior 2025: diretta finale e vincitore. Ultime emozioni per i concorrenti e i giudici Arisa, Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè.

(Ne dà notizia fanpage.it:) Ascolti TV venerdì 4 aprile: chi ha vinto tra The voice senior e Tradimento - Ha vinto il programma di Rai1 The voice senior condotto da Antonella Clerici con il 21.9% di share. La soap di Canale5 Tradimento al 14.4% di share. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e ...

(Stando a quanto scrive alphabetcity.it:) Chi ha vinto The Voice Senior 2024? Diana Puddu del Team Gigi D’Alessio è la vincitrice assoluta - Non è mai troppo tardi per brillare. E Diana Puddu lo ha dimostrato nel modo più potente: vincendo The Voice Senior 2024. La sua voce ha emozionato, convinto, stregato il pubblico di Rai 1 nella final ...