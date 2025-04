L’era di Prada-Versace | l’orgoglio della moda con un cuore italiano

Donatella Versace lascia la direzione creativa di Versace - al suo posto Dario Vitale : “Il vero genio era mio fratello Gianni”. La mossa che rafforza le voci sulla vendita a Prada

Non è un addio, ma è sicuramente la fine di un’era. Donatella Versace lascia la direzione creativa di Versace, la maison fondata dal fratello Gianni nel 1978 e che lei stessa ha guidato per 27 anni, ...

Prada acquisisce il 100% di Versace per 1 - 25 miliardi : “Una nuova era per due icone della moda”

È ufficiale: Prada ha acquisito il 100% di Versace per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro, cifra soggetta ad aggiustamenti alla chiusura finale prevista per settembre. Dopo settimane di ...

(Da una nota di repubblica.it si apprende che:) L’era di Prada-Versace: l’orgoglio della moda con un cuore italiano - «Non ho niente da dire». Miuccia Prada risponde al telefono dopo l’annuncio dell’ acquisizione. «Di Versace non me ne occuperò io, l’ha presa il gruppo Prada, e ne faranno quello che vogliono». La sig ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Prada ha acquistato Versace: nasce il primo polo del lusso tutto italiano - Il Gruppo Prada ha acquisito il 100% di Versace, segnando una svolta significativa nel fashion system italiano ...

(Ne dà notizia affaritaliani.it:) Versace entra in casa Prada: da Donatella a Miuccia, il passaggio di testimone tra due donne così (diversamente) simili - C’è un che di epico, quasi mitologico, nell’operazione che ha portato la Medusa tra le braccia della sobrietà milanese. Versace, marchio simbolo dell’esuberanza barocca e del glamour anni '90, passa s ...