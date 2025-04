Prima la telefonata poi l' esplosione | bomba piazzata fuori dagli uffici di una società ferroviaria in Grecia

bomba è esplosa venerdì fuori dagli uffici di Atene di Hellenic Train, la compagnia coinvolta nel peggior disastro ferroviario della Grecia. A quanto riportato dal quotidiano greco Ekathimerini, che cita fonti della polizia, alle 20:53 ora locale (le 19:53 in Italia) al sito web di notizie Zougla è giunta una telefonata anonima che segnava l’esplosione di una bomba entro mezz'ora. L’ordigno. Feedpress.me - Prima la telefonata poi l'esplosione: bomba piazzata fuori dagli uffici di una società ferroviaria in Grecia Leggi su Feedpress.me Unaè esplosa venerdìdi Atene di Hellenic Train, la compagnia coinvolta nel peggior disastro ferroviario della. A quanto riportato dal quotidiano greco Ekathimerini, che cita fonti della polizia, alle 20:53 ora locale (le 19:53 in Italia) al sito web di notizie Zougla è giunta unaanonima che segnava l’di unaentro mezz'ora. L’ordigno.

Potrebbe interessarti anche:

“Perché mi hanno fatta fuori”. Grande Fratello - bomba di Shaila : fa anche nomi e cognomi

La corsa di Shaila Gatta al Grande Fratello si è fermata a un passo dalla meta. La ballerina ed ex velina è stata eliminata durante la semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini, ...

“Perché non vince”. Grande Fratello - brutta notizia per Helena : la bomba viene fuori

Il Grande Fratello sta per vivere una nuova puntata in diretta, prevista nella serata di lunedì 3 marzo. Ma nelle ultime ore ad occuparsi del reality show di Canale 5 è stata Beatrice Luzzi, infatti ...

“Il gioco è finito”. Bomba-choc su Shaila. Fuori dal Grande Fratello spunta una sua clamorosa telefonata

Clamorosa voce sulla coppia più in vista nella Casa. La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata nella Casa del Grande Fratello, è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. ...

Prima la telefonata poi l'esplosione: bomba piazzata fuori dagli uffici di una società ferroviaria in. Esplosione nell’impianto Eni. L’ipotesi: scintilla dal cellulare. “Ma è proibito tenerli accesi”. Calenzano, l'esplosione rompe il silenzio: prima il terrore, poi il dolore per le vittime. Firenze, esplosione in deposito Eni a Calenzano: due morti. L’esplosione nel deposito carburante Eni di Calenzano, vicino Firenze. "Sembra la fontana di Trevi", conduttura ko: la strada è un torrente | VIDEO. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto msn.com:) Prima la telefonata poi l'esplosione: bomba piazzata fuori dagli uffici di una società ferroviaria in Grecia - L’ordigno era stato sistemato in uno zaino lasciato su una moto senza targa all’esterno dell’edificio. Secondo la polizia, non ci sono feriti.

(Lo segnala punto-informatico.it:) La prima telefonata, 146 anni fa (10 marzo 1876) - Quasi un secolo e mezzo fa, esattamente il 10 marzo 1876, l'ingegnere Alexander Graham Bell cambiò la storia con la prima telefonata. Nato a Edimburgo nel 1847, poi naturalizzato statunitense, ...

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Fedez, la supplica a Corona e la telefonata prima di Sanremo, poi la rabbia: "Sei un infame pezzo di mer.." - Inclusa un'infuocata telefonata con Fabrizio Corona. I dubbi prima di Sanremo 2025 Fedez è ... Durante la telefonata, poi, Fabrizio Corona rassicurerà Fedez: "Tranquillo che è anche una puntata ...