Ateco ma quel codice non regolarizza le prostitute

Repubblica.it - Ateco, ma quel codice non regolarizza le prostitute Leggi su Repubblica.it Niente allarmismi, nessuna apertura allo sfruttamento della prostituzione. Una guida per capire bene di che si tratta

Potrebbe interessarti anche:

Il Fisco regolarizza la prostituzione : spunta il codice Ateco anche per «l’organizzazione di servizi sessuali» (che però è reato)

C’è una voce destinata a far discutere tra i nuovi codici Ateco (la carta di identità di ogni azienda e partita Iva) entrati in vigore il 1° gennaio 2025, ma diventati operativi soltanto lo scorso ...

Thiago Motta Juve e quel patto a inizio stagione : la società gli aveva fatto questa richiesta. Retroscena

di Redazione JuventusNews24Thiago Motta Juve e quel patto a inizio stagione: la società gli aveva fatto questa richiesta. Il retroscena riportato questa mattina dalla Gazzetta Spunta un ...

Soulé Genoa - trattativa possibile? L’indiscrezione di quel giornalista potrebbe stravolgere il mercato dei rossoblu

Soulé Genoa, per l’attaccante della Roma arriva l’indiscrezione per quella che potrebbe essere la trattativa di gennaio. Acquisto assai possibile? Gessi Adamoli, giornalista di Telenord.it, ha ...

Ateco, ma quel codice non regolarizza le prostitute. Codici ATECO: gli adempimenti fiscali e amministrativi. La prostituzione per l'Istat è «attività economica»: ecco perché non è vero. Ateco 96.99.92: finalmente anche l’amore (pagato) è fiscalmente riconosciuto!. NUOVA CLASSIFICAZIONE ATECO 2025. Nuovo codice AtEco per gli osteopati. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è repubblica.it:) Ateco, ma quel codice non regolarizza le prostitute - Niente allarmismi, nessuna apertura allo sfruttamento della prostituzione. Una guida per capire bene di che si tratta ...

(Risulta da fonti di repubblica.it che:) Prostituzione e codice Ateco, domande e risposte - L’Istat inserisce anche i “servizi sessuali” negli elenchi delle attività economiche. Ma cosa cambia concretamente?

(Da quanto emerge da alphabetcity.it:) Codici ATECO 2025: cosa cambia davvero e cosa devono fare imprese e partite IVA - Dal 1° aprile 2025 è entrata ufficialmente in vigore la nuova classificazione delle attività economiche. Si chiama ATECO 2025, ed è molto più di un semplice aggiornamento: riguarda la tua attività, il ...