Caos dietro le quinte da Parenzo tensione in studio | Video

Parenzo e i suoi ospiti discutono della parziale retromarcia di Donald Trump sui dazi, congelati per tre mesi tranne che per la Cina, a cui invece sono stati pure aumentati al 145% e con effetto immediato. L'ex inviato delle Iene nonché ex esponente del Movimento 5 Stelle (pluri-bocciato dagli elettori) accusa il presidente americano di aggiotaggio. «È un passo avanti, questo è peggio dell'insider trading perché la decide lui la notizia», attacca parlando di «una anomalia incredibile. Dopo di che stiamo parlando del Presidente degli Stati Uniti, l'uomo politicamente più potente del mondo che dice che sono tutti in fila a baciargli il c***o.

