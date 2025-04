Bergamo inaugurati gli orti collettivi nel quartiere di Loreto

Ecodibergamo.it - Bergamo, inaugurati gli orti collettivi nel quartiere di Loreto Leggi su Ecodibergamo.it LA NOVITÀ. In un’area precedentemente abbandonata sono state collocate 22 prose coltivabili a disposizione della cittadinanza.

Potrebbe interessarti anche:

Clusone (Bergamo) - cadavere carbonizzato trovato nell’abitacolo di un’auto in fiamme per strada - identità da accertare – VIDEO

Ritrovato un corpo carbonizzato all’interno dell’abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, che indagano sull’identità della vittima Trovato un ...

Alzano Lombardo (Bergamo) - trovato il cadavere di una giovane donna sul greto del fiume Serio : indagano i carabinieri

Il cadavere di una donna tra i 30 e i 35 anni è stato trovato questa mattina – domenica 6 aprile – ad Alzano Lombardo (Bergamo), nel greto del fiume Serio. L’allarme è stato lanciato da un passante ...

Commercio : Viscardi riconfermato alla guida del Duc di Bergamo

IL NUOVO MANDATO. È bis per Nicola Viscardi, confermato per i prossimi tre anni manager del Duc, il Distretto urbano del Commercio.

Bergamo, inaugurati gli orti collettivi nel quartiere di Loreto. La comunità fa fiorire... l'abbandono: inaugurati gli orti collettivi di Loreto a Bergamo. Inaugurati gli orti di Loreto: un nuovo spazio verde nato dalla collaborazione tra cittadinanza e Comune. Bergamo, 17 orti urbani a disposizione dei cittadini: pubblicato il bando. Seminare comunità, inaugurato il nuovo orto sociale alle "Quattro Torri". Rifugiarsi negli orti urbani (anche a Bergamo). Ne parlano su altre fonti

() Bergamo, inaugurati gli orti collettivi nel quartiere di Loreto - Nel pomeriggio di venerdì 11 aprile sono stati inaugurati a Bergamo, nel quartiere di Loreto, i nuovi orti collettivi: uno spazio riqualificato e restituito agli abitanti grazie all’impegno e alla ...