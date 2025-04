Soldi per la campagna Funaro tra i finanziatori ‘mister Zazà’ i giostrai di piazza Repubblica e il patron della nuova Calza

della Achille Srl è Stefano Bondi, titolare della celebre trattoria Zazà in piazza del mercato centrale. La sua società ha sostenuto con 3.000 euro la campagna elettorale della sindaca Sara Funaro, durante i mesi precedenti alle amministrative del giugno scorso. “Confermo senza problemi la cifra” dice Bondi. Un unico importo il suo. Perché in qualche caso ’raddoppiano’. La Redi Srl, per dire, ha versato 2.000 euro. Stessa cifra elargita della Ami Srl. Entrambe hanno lo stesso amministratore unico Chbeir Zakhia. “Per me è una grande sindaca perché dà voce a tutti e sa ascoltare – le sue parole – Per questo ho voluto sostenerla durate la campagna elettorale”. Dalla Domus Rex srl che ha acquisito tempo fa dalla diocesi l’ex convitto trecentesco della Calza – che verrà presto traformato in una Spa con saune e camere – e il cui amministratore unico è Riccardo Acquari, sono arrivati in dote alla causa della candidata dem 4. Lanazione.it - Soldi per la campagna Funaro, tra i finanziatori ‘mister Zazà’, i giostrai di piazza Repubblica e il patron della nuova Calza Leggi su Lanazione.it Firenze, 12 aprile 2025 – Il presidenteAchille Srl è Stefano Bondi, titolarecelebre trattoria Zazà indel mercato centrale. La sua società ha sostenuto con 3.000 euro laelettoralesindaca Sara, durante i mesi precedenti alle amministrative del giugno scorso. “Confermo senza problemi la cifra” dice Bondi. Un unico importo il suo. Perché in qualche caso ’raddoppiano’. La Redi Srl, per dire, ha versato 2.000 euro. Stessa cifra elargitaAmi Srl. Entrambe hanno lo stesso amministratore unico Chbeir Zakhia. “Per me è una grande sindaca perché dà voce a tutti e sa ascoltare – le sue parole – Per questo ho voluto sostenerla durate laelettorale”. Dalla Domus Rex srl che ha acquisito tempo fa dalla diocesi l’ex convitto trecentesco– che verrà presto traformato in una Spa con saune e camere – e il cui amministratore unico è Riccardo Acquari, sono arrivati in dote alla causacandidata dem 4.

