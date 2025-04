Inter un sorriso economico! Gli incassi di Inzaghi

Simone Inzaghi, anche economicamente, è l'allenatore che ha lasciato il segno economico in più nelle casse dell'Inter rispetto ad altri. Il tecnico piacentino e ormai da tempo in tripla cifra.

In vista degli ultimi impegni stagionali, prima di partire per il Mondiale per Club, l'Inter inizia a fare i conti di quanto ha incassato in questo percorso europeo e di come sia stato fondamentale Simone Inzaghi per la buona riuscita. Il tecnico piacentino è riuscito a capitalizzare il massimo, portando all'Inter ben 327 milioni (342 in caso di semifinale). Un ciffra da capogiro, che potrebbe ampiamente allargarsi visto che l'Inter resta in lotta per tre competizioni diverse. Nel caso eccezionale in cui l'Inter vincesse Coppa Italia, Serie A e Champions League, nel club di Viale della Liberazione entrerebbero 164.

