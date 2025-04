The Voice Senior 2025 Vince Patrizia Conte cos’ha detto dopo la vittoria

The Voice Senior per questa edizione 2025 sono finite ed hanno decretato la vincitrice Patrizia Conte ecco cosa ha detto dopo la vittoria. The Voice Senior: L'Incoronazione di Patrizia Conte, ecco cosa ha detto dopo la vittoria. La talentuosa Patrizia Conte ha trionfato a The Voice Senior 2025, lasciando tutti senza parole con la sua interpretazione di "Oggi sono io". La sua emozione era palpabile: "Io non ho mai vinto niente nella vita, sono stra-strafelice". Una vittoria meritata per una voce che ha saputo toccare il cuore di tutti.

The Voice Senior 2025 - la semifinale stasera 4 aprile : anticipazioni e regolamento

Stasera, venerdì 4 aprile, appuntamento con la semifinale di ‘The voice senior’ alle 21.30 su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici – che premia le più belle voci over 60 del Paese – è ...

Ascolti TV | Venerdì 14 Marzo 2025. The Voice Senior svetta (23%) - Le Onde del Passato fermo al 12.4%

Nella serata di ieri, venerdì 14 marzo 2025, su Rai1 la terza puntata di The Voice Senior ha interessato 3.643.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale5 la quinta puntata de Le Onde del ...

Ascolti tv venerdì 14 marzo : The Voice Senior - Le onde del passato - Propaganda Live

Ascolti tv venerdì 14 marzo 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 14 marzo 2025? Su Rai 1 è andato in onda The ...

(A riportarlo è libero.it:) The Voice Senior finale: Patrizia Conte vince in lacrime e Bertè imbarazza Clerici. Poi Clementino innamorato e Renato Zero sorprende - Nella puntata finale dell'11 aprile non mancano emozioni, racconti di vita e piccoli momenti leggeri tra un'esibizione e l'altra: cosa è successo a Clerici ...

(Come riportato da rainews.it:) The Voice Senior, Monica Bruno canta "Una ragione di più" - Monica Bruno si è classificata al terzo posto a “The Voice Senior”, il talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici. La concorrente ha ottenuto il 16,81%. Primo posto per Patrizia Conte (35,44%), ...

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Patrizia Conte vince The Voice Senior: «Per la musica ho sacrificato la mia vita. Sognavo di lasciare il segno» - The Voice Senior ha incoronato la sua vincitrice. Patrizia Conte, 61 anni di Taranto, ha trionfato nella puntata finale del talent condotto da Antonella Clerici. A portarla al ...