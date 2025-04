Dazi di Trump Ue non vuole scontro ma pronta a difendersi

(Adnkronos) – L'Unione Europea è "pronta a difendersi", se necessario, dai dazi voluti dagli Stati Uniti d'America, ma non ha cercato e "non vuole lo scontro" con Donald Trump. E' dunque "pronta a negoziare una soluzione mutualmente accettabile con gli Stati Uniti, ma se necessario" e se non vedrà movimenti da parte americana, risponderà con .

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Dazi di Trump, Ue non vuole scontro ma pronta a difendersi - L'Unione Europea è "pronta a difendersi", se necessario, dai dazi voluti dagli Stati Uniti d'America, ma non ha cercato e " non vuole lo scontro" con Donald Trump. E' dunque "pronta a negoziare una so ...

(Il quotidiano tg24.sky.it ha riportato che:) Dazi Trump, all'Eurogruppo l'Ue fa i conti sul Pil. Bce pronta a intervenire - In Europa resta alta l'attenzione su cosa succederà dopo i 90 giorni di tregua reciproca con Washington sulle tariffe. La presidente della Banca centrale europea Lagarde dice: "Pronti a usare tutti i ...

(Stando a quanto scrive msn.com:) Dazi Trump, Schlein: “Ue rimanga unita, no a trattive bilaterali” - Elly Schlein chiede che l’Ue rimanga unita davanti a un’ipotesi di trattativa con gli Stati Uniti per i dazi. “Penso che sia fondamentale che l’Unione europea negozi unita. Attenzione a non dare a Tru ...