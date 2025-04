Beetlejuice 3 | Il Ritorno del Bio-Esorcista è Imminente? Cosa Sappiamo

Leggi su Mistermovie.it

Preparati! Il tuo bio-preferito potrebbe presto tornare a tormentare il grande schermo. Warner Bros. Pictures sta pianificando un terzo capitolo di, cavalcando l'onda del successo inaspettato del sequel dello scorso anno. Dopo cheha incassato ben 451.9 milioni di dollari, l'interesse finanziario è più che evidente. Ma chi del cast originale tornerà per questa nuova avventura soprannaturale? La Conferma Ufficiale:3 è in Lavorazione?Mike De Luca, co-presidente/CEO di Warner Bros. Pictures, ha rivelato che lo sviluppo del terzo film è in corso. Anche se gli accordi non sono ancora del tutto definiti, sembra che il progetto stia per concretizzarsi. Questa notizia si inserisce in una strategia più ampia dello studio per rivitalizzare i suoi classici, tra cui The Bodyguard e The Matrix.