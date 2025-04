Kit Connor sarà Hulkling? L’attore di Heartstopper risponde ai rumor MCU

Hulkling è diventato uno dei personaggi più riconoscibili della Marvel, soprattutto tra i giovani lettori. Molti fan sperano che il personaggio appaia presto nel MCU e hanno un attore in mente: Kit Connor!Il legame tra Hulkling e Wiccan nel MCU: cosa sappiamo?Come sai dai fumetti, Hulkling è noto per la sua relazione con Wiccan, apparso recentemente in Agatha All Along. Inizialmente, l'idea era di introdurre Hulkling tramite la serie, ma Kevin Feige ha rifiutato l'idea.Kit Connor nei panni di Hulkling? La risposta dell'attoreDa allora, Kit Connor è stato spesso indicato dai fan come possibile interprete di Hulkling, ma durante un'intervista, l'attore ha dichiarato di non essere interessato a un ruolo da supereroe al momento. Ha affermato di essere felice di guardare Joe Locke, co-star di Heartstopper che ha interpretato Wiccan, cimentarsi in quel ruolo. Mistermovie.it - Kit Connor sarà Hulkling? L’attore di Heartstopper risponde ai rumor MCU Leggi su Mistermovie.it Anche se creato solo 20 anni fa,è diventato uno dei personaggi più riconoscibili della Marvel, soprattutto tra i giovani lettori. Molti fan sperano che il personaggio appaia presto nel MCU e hanno un attore in mente: Kit!Il legame trae Wiccan nel MCU: cosa sappiamo?Come sai dai fumetti,è noto per la sua relazione con Wiccan, apparso recentemente in Agatha All Along. Inizialmente, l'idea era di introdurretramite la serie, ma Kevin Feige ha rifiutato l'idea.Kitnei panni di? La risposta dell'attoreDa allora, Kitè stato spesso indicato dai fan come possibile interprete di, ma durante un'intervista, l'attore ha dichiarato di non essere interessato a un ruolo da supereroe al momento. Ha affermato di essere felice di guardare Joe Locke, co-star diche ha interpretato Wiccan, cimentarsi in quel ruolo.

Potrebbe interessarti anche:

Flannery O’Connor. La polvere e il cielo - visioni e universi

Flannery O’Connor trascorse quasi interamente i trentanove anni della sua vita in Georgia. Quel “Sud” che ha una specifica identità, una misura del tutto sconosciuta negli stati del Nord. Una vita ...

Sinead O’ Connor - rivelate le ultime volontà a quasi due anni dalla morte. Dalla sepoltura con l'abito da prete alle disposizioni sull'eredità lasciata ai figli

Emergono nuovi dettagli sulla causa della morte e sul testamento della cantautrice irlandese scomparsa il 26 luglio del 2023

Mister Movie | Le voci sul casting di James Bond affrontate da Josh O’Connor

Il nome di Josh O’Connor, celebre per il suo ruolo in The Crown, è stato recentemente associato a quello del prossimo James Bond. Tuttavia, l’attore ha affrontato con ironia le voci che lo ...

Kit Connor di Heartstopper sarà Hulkling, supereroe gay, nel Marvel Cinematic Universe?. Romeo e Giulietta: Kit Connor e Rachel Zegler star dello spettacolo di Broadway. Nell'MCU ci sarà spazio anche per Hulkling?. Kit Connor sarà Hulkling? L’attore di Heartstopper risponde ai rumor MCU. Chi è Joe Locke: biografia, carriera, vita privata e i nostri articoli.. Marvel, Kit Connor smentisce i rumor: ‘Non interpreterò Hulkling nell’MCU’. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da ciakgeneration.it:) Kit Connor, protagonista di Heartstopper, ha spiegato perché non vuole che la serie vada oltre la quarta stagione - Kit Connor, protagonista di Heartstopper, ha spiegato perché non vuole che la serie vada oltre la quarta stagione ...

(Come riferisce gay.it:) kit.connor - Kit Connor è nato a Purley, Londra ... Dietro le quinte, la vita personale di Kit è stata oggetto di molta speculazione e interesse. Il 1° novembre 2022, ha preso una decisione coraggiosa dichiarando ...