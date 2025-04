Sebastiano Visintin indagato per l’omicidio di Liliana Resinovich | ‘Nessun timore’

Sebastiano Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Liliana Resinovich, sua moglie. Sebastiano Visintin a Quarto Grado: ‘La Procura ha le sue teorie’“La Procura ha le sue teorie, certamente con i miei avvocati cercheremo di capire di cosa dovrò rispondere. Io sono tranquillamente sereno, non ho nessun timore. Continuerà la mia vita, con le mie cose. Con i miei avvocati cercheremo di capire” – ha detto Sebastiano Visintin a Quarto Grado.Un atto dovuto si potrebbe dire, un passaggio giudiziario scontato visto che l’esito della perizia medico-legale incaricata dalla Procura di Trieste all’anatomopatologa Cristiana Cattaneo ed a Vanin, Tambuzzi e Leone, ha definitivamente cancellato la (azzardata) ipotesi del suicidio spiegando nel dettaglio di oltre duecento pagine che Lilly, invece, è stata uccisa. Notizieaudaci.it - Sebastiano Visintin indagato per l’omicidio di Liliana Resinovich: ‘Nessun timore’ Leggi su Notizieaudaci.it La notizia che si attendeva da giorni l’ha diffusa per prima la trasmissione televisiva di Rete 4 Quarto grado:è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta per la morte di, sua moglie.a Quarto Grado: ‘La Procura ha le sue teorie’“La Procura ha le sue teorie, certamente con i miei avvocati cercheremo di capire di cosa dovrò rispondere. Io sono tranquillamente sereno, non ho nessun timore. Continuerà la mia vita, con le mie cose. Con i miei avvocati cercheremo di capire” – ha dettoa Quarto Grado.Un atto dovuto si potrebbe dire, un passaggio giudiziario scontato visto che l’esito della perizia medico-legale incaricata dalla Procura di Trieste all’anatomopatologa Cristiana Cattaneo ed a Vanin, Tambuzzi e Leone, ha definitivamente cancellato la (azzardata) ipotesi del suicidio spiegando nel dettaglio di oltre duecento pagine che Lilly, invece, è stata uccisa.

