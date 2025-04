Liverpool contro West Ham | formazione statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-12 00:02:00 Giorni caldissimi in redazione!della partita diHamUna visita degli avversari che hanno perso le ultime nove visite ad Anfield potrebbe arrivare al momento giusto per ilmentre i leader della Premier League in fuga cercano di migliorare una serie di tre sconfitte in quattro partite.Con il licenziamento dell'ex manager Julen Lopetegui imminente,Ham ha perso 5-0 in casa ai Reds il 29 dicembre e sono 38 punti dietro di loro sul tavolo, sebbene il nuovo boss Graham Potter abbia guidato gli Hammers a 15 punti di distanza da tre in basso che hanno guardato per mesi."Preferirei non dimenticare ciò che è successo prima", ha replicato il manager diquando gli è stato chiesto se il talismano Mohamed Salah firmando un nuovo contratto avesse aumentato la sua squadra, sottolineando il loro vantaggio di 11 punti sull'arsenale di secondo posto con sette partite rimanenti.