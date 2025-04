Morbidelli sorprende tutti in Qatar ok Bagnaia e Marc Marquez

Qatar) (ITALPRESS) – Come un fulmine a ciel sereno, Franco Morbidelli sorprende tutti e chiude al primo posto il venerdì del Gran Premio del Qatar, il quarto stagionale.Il pilota italo-brasiliano, con il tempo di 1’50?830 firmato nella Practice, è stato più veloce dei due principali competitor del Mondiale, Francesco Bagnaia (+0?145) e Marc Marquez (+0?167), rispettivamente secondo e terzo. Per l’ennesima volta, la top five è tutta monoMarca Ducati e vede Fabio Di Giannantonio (+0?299), al quarto posto, e Alex Marquez (+0?406), al quinto.La prestazione odierna dà seguito ai recenti ottimi risultati ed è densa di significato per Morbidelli, definitivamente uscito dalla profonda crisi che sembrava irreversibile negli ultimi anni. Un ruolo importante l’ha giocato anche Valentino Rossi, presente nel paddock del Team Vr46 per seguire da vicino il weekend. Leggi su Ildenaro.it LUSAIL () (ITALPRESS) – Come un fulmine a ciel sereno, Francoe chiude al primo posto il venerdì del Gran Premio del, il quarto stagionale.Il pilota italo-brasiliano, con il tempo di 1’50?830 firmato nella Practice, è stato più veloce dei due principali competitor del Mondiale, Francesco(+0?145) e(+0?167), rispettivamente secondo e terzo. Per l’ennesima volta, la top five è tutta monoa Ducati e vede Fabio Di Giannantonio (+0?299), al quarto posto, e Alex(+0?406), al quinto.La prestazione odierna dà seguito ai recenti ottimi risultati ed è densa di significato per, definitivamente uscito dalla profonda crisi che sembrava irreversibile negli ultimi anni. Un ruolo importante l’ha giocato anche Valentino Rossi, presente nel paddock del Team Vr46 per seguire da vicino il weekend.

