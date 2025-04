Ritorno sul palco di Sandro Giacobbe per la prima volta in sedia a rotelle | Questa è la mia Ferrari

Ferrari” la rinascita musicale, ma soprattutto psicologica di Sandro Giacobbe il cantautore genovese, classe 1949 sulla carta di identità, ma voce, voglia di stare sul palco sono le stesse di quel ragazzino che ha iniziato a 17 anni e che ha regalato al pubblico capolavori come “Signora mia”, “Sarà la nostalgia”, solo per citare alcuni brani e ha percorso mezzo secolo di una carriera indimenticabile e indimenticata. Una carriera musicale alla quale si abbina il ruolo nella Nazionale Cantante, allenatore e membro del consiglio direttivo, di cui è uno dei volti piuù famosi. La Ferrari di Sandro Giacobbe, che si esibirà lunedì alle 21.15 nella serata conclusiva di “Musica e Parole” al teatro comunale, è una sedia a rotelle con la quale è costretto fisicamente a convivere, perché lo spirito è indomito, in seguito alla malattia oncologica che lo ha colpito una decina di anni fa. Lanazione.it - Ritorno sul palco di Sandro Giacobbe, per la prima volta in sedia a rotelle: “Questa è la mia Ferrari” Leggi su Lanazione.it Pietrasanta (Lucca), 12 aprile 2025 – Riparte in “” la rinascita musicale, ma soprattutto psicologica diil cantautore genovese, classe 1949 sulla carta di identità, ma voce, voglia di stare sulsono le stesse di quel ragazzino che ha iniziato a 17 anni e che ha regalato al pubblico capolavori come “Signora mia”, “Sarà la nostalgia”, solo per citare alcuni brani e ha percorso mezzo secolo di una carriera indimenticabile e indimenticata. Una carriera musicale alla quale si abbina il ruolo nella Nazionale Cantante, allenatore e membro del consiglio direttivo, di cui è uno dei volti piuù famosi. Ladi, che si esibirà lunedì alle 21.15 nella serata conclusiva di “Musica e Parole” al teatro comunale, è unacon la quale è costretto fisicamente a convivere, perché lo spirito è indomito, in seguito alla malattia oncologica che lo ha colpito una decina di anni fa.

Sandro Giacobbe e la lotta al cancro: «Da un mese non esco di casa, non cammino più». Poi si toglie la parrucca. Sandro Giacobbe toglie la parrucca in diretta a Domenica In: "Questi gli effetti della malattia". Savelletri: stasera di scena il Premio Internazionale Fajano. Sanremo 2025, Povia sviene dopo l'esclusione: "Panico, paura e buio totale". Giacobbe testimone del tempo: "Signora mia, che anni favolosi". Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è vanityfair.it:) Sandro Giacobbe: «Da un mese non esco di casa, non cammino più». Poi si toglie la parrucca - Da dieci anni Sandro Giacobbe vive una battaglia silenziosa ... con il desiderio di tornare presto sul palco. Accanto a lui, come sempre, la moglie Marina, presenza costante e insostituibile.

(Lo segnala msn.com:) Sandro Giacobbe, il tumore rivelato, la parrucca tolta a Domenica In dopo la chemioterapia, la moglie Marina Peroni più giovane di 27 anni: «Mi sono alzato e ho sentito la ... - Sandro Giacobbe è nato a Genova ... nel 1990, sempre sul palco dell'Ariston presenta "Io vorrei". Nel 2010, Giacobbe presenta l'album "Tutta la vita", nel gennaio 2019 dedica il suo nuovo singolo ...

(Come riferisce msn.com:) Sandro Giacobbe, la comparsa del tumore e il meningioma, la moglie 20 anni più giovane, la malattia del figlio: «Una decisione che non auguro a nessuno» - Sandro Giacobbe sarà ospite nel ... nel 1990, sempre sul palco dell'Ariston presenta "Io vorrei". Nel 2010, Giacobbe presenta l'album "Tutta la vita", nel gennaio 2019 dedica il suo nuovo singolo ...