Liberoquotidiano.it - Repubblica evoca Hitler: che delirio!

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per rendere l'idea dell'assurdità dell'affermazione: Donald Trump è stato sottoposto a due procedure di impeachment- messa in stato di accusa, che può portare alla destituzione del presidente in carica - per ben due volte nel corso del suo primo mandato: il 5 febbraio 2020 e il 13 febbraio 2021 (a Casa Bianca lasciata da poco). In entrambi i casi, e in presenza di un Congresso menono di oggi, il tycoon è stato assolto. Questi precedenti non hanno impedito ad Angelo Bonelli, uno dei due leader di Alleanza Verdi e Sinistra, di auspicare l'avvio di una nuova procedura di impeachment per liberarsi di Trump. Premessa: Bonelli è da giorni che è scatenato contro il tycoon (è sua e del suo collega Nicola Fratoianni, per dire, l'idea dell'app che scovai prodotti made in Usa nei supermercati ai fini del boicottaggio commerciale).