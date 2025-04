Il terapeuta di Fagioli | I calciatori hanno tempo e soldi Ludopatico uno su cinque

Roma, 12 aprile 2025 – "Essere un calciatore e avere tanti soldi non è un fattore di protezione, ma di rischio. I 12 calciatori emersi dall'indagine sono solo la punta dell'iceberg. Dei 500 calciatori di Serie A, credo che almeno 100-150 siano in questa situazione". Ne è convinto Paolo Jarre, terapeuta del centrocampista in prestito dalla Juve alla Fiorentina, Nicolò Fagioli, tra i massimi esperti italiani sulle tematiche legate all'azzardo patologico, già direttore del Dipartimento 'Patologia delle dipendenze' dell'Asl TO3. La Guardia di Finanza si trova alla gioielleria Elysium di via Pergolesi a Milano nell?ambito dell?inchiesta che vede coinvolte alcuni calciatori di serie A in un giro di scommesse su siti illegali. Uno dei titolari era molto noto sui social network con il soprannome ?animale? e ostentava davanti al negozio auto di lusso brandizzate e coperte con pellicolature color marmo bianco.

Sandro Tonali, le "confessioni" su scommesse e gioco d'azzardo: "All'inizio non capivo di aver sbagliato, ora parlo nelle scuole". Quali sono i siti dove scommettevano Fagioli, Tonali e Florenzi: perché sono illegali. Dodici calciatori di Serie A indagati per scommesse illegali: da Fagioli a Di María, l'inchiesta si allarga. Fagioli: così è rinato dopo le scommesse il calciatore della Juventus. Fagioli preso di mira dai tifosi del Napoli col coro sgradevole sulle scommesse: reazione esemplare.

