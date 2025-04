Oroscopo di oggi sabato 12 aprile | amore lavoro fortuna Le previsioni segno per segno

Il 12 aprile si prospetta un sabato ricco di riflessioni e opportunità per tutti i segni zodiacali. Gli Ariete sono invitati a lasciarsi alle spalle i problemi e godere di un momento di leggerezza, mentre i Toro possono dedicarsi alla casa e alla cucina. I Gemelli, grazie alla Luna in trigono, affrontano la giornata con entusiasmo e creatività. I Cancro devono cercare di mantenere la serenità domestica, mentre i Leone vivono una giornata di sorprese piacevoli. Le Vergini possono concedersi un acquisto desiderato grazie a un incremento delle entrate. La Bilancia trova facilitazioni nella comunicazione, mentre lo Scorpione riceve intuizioni preziose. Il Sagittario è favorito per rimuovere intoppi legali, mentre il Capricorno deve superare delusioni passate. L'Acquario esplora nuovi settori con spirito d'avventura e i Pesci godono di una giornata tranquilla dedicata all'amore e al lavoro.

