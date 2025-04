Una strepitosa Patrizia Conte vince The Voice Senior 2025

Patrizia Conte la vincitrice della quinta edizione di The Voice Senior. Componente del team di Gigi D'Alessio, la cantante è riuscita a sbaragliare gli altri undici avversari nel corso della finalissima del talent show condotto da Antonella Clerici, in onda stasera su Rai1, con il 35,44% dei voti a suo favore. Insieme a lei, allo scontro finale a quattro tutto al femminile, sono arrivate Maura Susanna (32,52%) e Monica Bruno (16,81%), del team Arisa, e la compagna di squadra Graziella Marchesi (15,23%). The Voice Senior 5: chi è Patrizia ContePatrizia Conte ha 61 anni e viene Taranto. Anima tenera e sensibile, non ama le smancerie. A The Voice Senior si è presentata sempre da sola, senza amici e parenti, perché si sente da sempre sposata con la Musica. Si è diplomata in canto all'Istituto Musicale Pareggiato "G.

