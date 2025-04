12 aprile la notte magica di Arturo Brachetti a Firenze

Firenze, 12 aprile 2025 – Un viaggio tra magia, arte, fantasia e trasformismo: a portarlo in scena è Arturo Brachetti sul palcoscenico di Firenze con ‘Solo’. L’appuntamento è al Teatro Verdi stasera alle ore 20,45 e domani alle ore 16,45. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile insieme ad Arturo Brachetti. In 'Solo' protagonista è il trasformismo, quell'arte che ha reso celebre Brachetti in tutto il mondo e che qui la fa da padrone con tanti personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Brachetti ci apre le porte della sua casa fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto, e le scale si scendono per salire. Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia, una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri. Lanazione.it - 12 aprile, la notte magica di Arturo Brachetti a Firenze Leggi su Lanazione.it , 122025 – Un viaggio tra magia, arte, fantasia e trasformismo: a portarlo in scena èsul palcoscenico dicon ‘Solo’. L’appuntamento è al Teatro Verdi stasera alle ore 20,45 e domani alle ore 16,45. Reale e surreale, verità e finzione, magia e realtà: tutto è possibile insieme ad. In 'Solo' protagonista è il trasformismo, quell'arte che ha reso celebrein tutto il mondo e che qui la fa da padrone con tanti personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente.ci apre le porte della sua casa fatta di ricordi e di fantasie; una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto, e le scale si scendono per salire. Dentro ciascuno di noi esiste una casa come questa, dove ognuna delle stanze racconta un aspetto diverso del nostro essere e gli oggetti della vita quotidiana prendono vita, conducendoci in mondi straordinari dove il solo limite è la fantasia, una casa segreta, senza presente, passato e futuro, in cui conserviamo i sogni e i desideri.

