TS – Impressionato da Maignan Applauso incredibile in 40 anni…

MaignanSull’episodio di Maignan: “Mi ha Impressionato. Il giocatore per terra, il caos attorno. Poi devo fare i complimenti ai tifosi dell’Udinese, una cosa è il giocatore e l’altro è l’uomo. Il giocatore possono fischiarlo, ma l’uomo no. Quell’Applauso è stato un gesto incredibile, in 40 anni di calcio ho visto pochi gesti così. Ora Mike è in ospedale per fare accertamenti”. Sul riotrno al gol di Theo: “Tutti sappiamo che Theo a livello offensivo è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Poi difensivamente volevo più aggressività, così forse è più protetto. Tomori ha interpretato benissimo il ruolo, Pavlovic ha fatto una buona partita. Sì, così Theo si sente più protetto”.La speranza europeaE la scelta di Jovic titolare: “A livello offensivo volevo questi movimenti, questo supporto. Justcalcio.com - TS – Impressionato da Maignan. Applauso incredibile, in 40 anni… Leggi su Justcalcio.com 2025-04-11 23:25:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport:Conceicao e il gesto perSull’episodio di: “Mi ha. Il giocatore per terra, il caos attorno. Poi devo fare i complimenti ai tifosi dell’Udinese, una cosa è il giocatore e l’altro è l’uomo. Il giocatore possono fischiarlo, ma l’uomo no. Quell’è stato un gesto, in 40 anni di calcio ho visto pochi gesti così. Ora Mike è in ospedale per fare accertamenti”. Sul riotrno al gol di Theo: “Tutti sappiamo che Theo a livello offensivo è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Poi difensivamente volevo più aggressività, così forse è più protetto. Tomori ha interpretato benissimo il ruolo, Pavlovic ha fatto una buona partita. Sì, così Theo si sente più protetto”.La speranza europeaE la scelta di Jovic titolare: “A livello offensivo volevo questi movimenti, questo supporto.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Milan - si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese

Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si ...

Mareggini elogia Maignan : “Io lo preferisco a Sommer. E’ grazie a lui se…”

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, è stato ospite a Radio FirenzeViola, dove ha commentato le prestazioni di Maignan

Milan - stallo sul rinnovo di Maignan : offerta al ribasso senza Champions League

Una prestazione negativa non può modificare lo status guadagnato con talento, lavoro e disciplina: Mike Maignan resta uno dei migliori portieri...