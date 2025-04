Chevron restituisce carichi di petrolio a Pdvsa | tensioni economiche tra USA e Venezuela

Venezuela, Delcy Rodriguez, ha informato questo venerdì sul suo account ufficiale di Telegram che la multinazionale statunitense Chevron, la cui licenza per operare ed esportare petrolio dal paese caraibico scade il prossimo 27 maggio, ha restituito carichi di greggio alla compagnia statale Petroleos de Venezuela (Pdvsa). "A causa della guerra economica avviata dal governo statunitense contro le aziende petrolifere, Chevron ha restituito carichi di petrolio a Pdvsa", aggiungendo che "questo greggio è in fase di commercializzazione nei mercati internazionali" e precisando che la compagnia statale Venezuelana "rispetterà i termini e le obbligazioni contrattuali concordati con le multinazionali. In Venezuela ci sono leggi, e vengono rispettate". Quotidiano.net - Chevron restituisce carichi di petrolio a Pdvsa: tensioni economiche tra USA e Venezuela Leggi su Quotidiano.net La vicepresidente e ministra degli Idrocarburi del, Delcy Rodriguez, ha informato questo venerdì sul suo account ufficiale di Telegram che la multinazionale statunitense, la cui licenza per operare ed esportaredal paese caraibico scade il prossimo 27 maggio, ha restituitodi greggio alla compagnia statale Petroleos de). "A causa della guerra economica avviata dal governo statunitense contro le aziende petrolifere,ha restituitodi", aggiungendo che "questo greggio è in fase di commercializzazione nei mercati internazionali" e precisando che la compagnia statalena "rispetterà i termini e le obbligazioni contrattuali concordati con le multinazionali. Inci sono leggi, e vengono rispettate".

Chevron restituisce carichi di petrolio a Pdvsa: tensioni economiche tra USA e Venezuela. I carichi di petrolio venezuelano di Chevron bloccati in mare dopo le cancellazioni delle esportazioni. Venezuela, stallo petrolio: navi ferme dopo lo stop alle esportazioni. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da ansa.it:) Caracas conferma che Chevron ha restituito carichi di petrolio - La vicepresidente e ministra degli Idrocarburi del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha informato questo venerdì sul suo account ufficiale di Telegram che la multinazionale statunitense Chevron, la cui lice ...

(Lo rende noto it.investing.com:) Chevron conferma produzione e consegna di petrolio ininterrotte in Kazakistan - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ...

(In base a quanto diffuso da agcnews.eu:) SANZIONI. Dopo la Chevron, Trump revoca le licenze sul petrolio venezuelano a Repsol, ENI, Maurel et Prom - Le autorità statunitensi hanno revocato la licenza della compagnia petrolifera spagnola Repsol per esportare petrolio dal Venezuela ... ampiamente attesa segue la revoca della licenza della Chevron a ...