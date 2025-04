Camerano spycam nascosta nel bagno delle donne | filmava le colleghe scoperto il dipendente spione Aveva 134 foto

Camerano - Aveva installato di nascosto una fotocamera digitale sotto al lavabo dei servizi igienici utilizzati dalle colleghe per spiarle nei momenti di intimità. Una di loro però si. Corriereadriatico.it - Camerano, spycam nascosta nel bagno delle donne: filmava le colleghe, scoperto il dipendente spione. Aveva 134 foto Leggi su Corriereadriatico.it installato di nascosto unacamera digitale sotto al lavabo dei servizi igienici utilizzati dalleper spiarle nei momenti di intimità. Una di loro però si.

Potrebbe interessarti anche:

Iva Zanicchi a Sanremo : "Nessun complimento dalle colleghe per il premio alla carriera"

La cantante ha espresso il proprio rammarico per i messaggi non ricevuti dopo l'annuncio del suo riconoscimento ma è convinta che arriveranno presto. Ieri sono stati annunciati i premi alla carriera ...

Fotografa le colleghe in bagno : insospettabile scoperto e denunciato

Ancona, 11 aprile 2025 — Spiava le sue colleghe negli momenti più intimi. In particolare quando andavano nel bagno riservato al personale femminile: le riprendeva con una mini-fotocamera, installata ...

Ancona - spiava le colleghe di lavoro con una mini-fotocamera in bagno : 41enne denunciato

L'uomo aveva sistemato l'apparecchio nella toilette delle donne sotto il lavandino. L'ha notato per caso una dipendente, che l'ha subito segnalato al titolare dell'impresa

Piazza una telecamera in bagno e spia le colleghe: trovate 134 foto. Spiava le colleghe di lavoro con una fotocamera in bagno, guardone denunciato dai Carabinieri di Camerano. Spiava le colleghe con una videocamera nascosta in bagno rivolta verso il water: le 134 foto e la denuncia. Operaio guardone piazza una fotocamera in bagno per spiare le colleghe. Trovate oltre 130 foto. Fotografa le colleghe in bagno: insospettabile scoperto e denunciato. Ancona, spiava le colleghe di lavoro con una mini fotocamera in bagno: denunciato. Ne parlano su altre fonti