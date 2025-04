Tradimento replica puntate serali 11 aprile 2025 | Video Mediaset

Behram convince Oylum a seguirlo, minacciando di far sparare a Tolga. I due arrivano nella residenza di Cemalettin dove Oylum conosce parte della famiglia del suo futuro sposo.Oylum e Behram trascorrono il primo giorno da sposati insieme alla famiglia di lui e la notizia delle loro nozze circola già in rete.Sezai viene assolto e decide di festeggiare la lieta notizia con Guzide, ma Oyku telefona alla donna in cerca di aiuto, perché Tarik è svenuto e ha sbattuto la testa.

