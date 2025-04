Chi mi ricorda Jannik Sinner | clamoroso Roberto Bolle

Jannik Sinner, che ho incontrato di recente a Milano. Un ragazzo fantastico, mi piace come si rapporta con gli altri. Jannik è gentilezza, dedizione al lavoro. Lo trovo molto creativo. Prende palle impossibili, è sorprendente, non soltanto a livello di numeri e statistiche. È divertente e a volte mi pare arrivare al limite dell'umano. Fa dei salti che sembrano quei passi di danza. Balla sulla terra rossa o sulle altri superfici. Pare incredibile". Jannik Sinner e Roberto Bolle sono due eccellenze del nostro Paese. Il primo è il più forte giocatore di tennis al mondo, nonostante sia ormai fermo da più di due mesi dopo il patteggiamento concordato con l'agenzia mondiale anti-doping per il caso Clostebol. Il secondo, invece, ha rivoluzionato il mondo della danza, è portandola nei teatri e persino in tv.

