Minaccia di uccidere Trump | arrestato

arrestato dall'FBI a Butler,in Pennsylvania,per aver Minacciato di uccidere il presidente Trump. Il Dipartimento di Giustizia ha reso noto che l'uomo, tramite il suo canale YouTube chiamato "Mr. Satan", aveva pubblicamente dichiarato di voler assassinare Trump e di aver acquistato più armi dopo il suo ritorno alla Casa Bianca. Nei video aveva anche definito "terroristi" gli agenti dell'immigrazione statunitense. Butler è la stessa città dove, a luglio, Trump venne ferito a un orecchio durante un comizio

Trump : “Buone notizie su tregua”. Appello a Putin : “Non uccidere gli ucraini nel Kursk”

(Adnkronos) – "Buone notizie" sulla tregua tra Russia e Ucraina. Donald Trump non scende nei dettagli ma si mostra moderatamente… L'articolo Trump: “Buone notizie su tregua”. Appello a Putin: “Non ...

Trump : “Buone notizie su tregua”. Appello a Putin : “Non uccidere gli ucraini nel Kursk”

(Adnkronos) – "Buone notizie" sulla tregua tra Russia e Ucraina. Donald Trump non scende nei dettagli ma si mostra moderatamente ottimista sui negoziati per porre fine alla guerra in corso da oltre ...

Somalia - raid Usa contro l’Isis. Trump : “Ho ordinato di uccidere un leader dei terroristi. Era in una caverna. Biden non ci riuscì”

Roma, 2 febbraio 2025 - Raid aereo Usa in Somalia voluto da Donald Trump: "Stamane ho ordinato un raid aereo di precisione contro uno dei leader dell'Isis e altri terroristi in Somalia". Il ...

Ronald Lee Syrvud minaccia di uccidere Trump: arrestato dopo una caccia all'uomo prima del comizio in Arizona. Minaccia di uccidere Donald Trump prima di un comizio in Arizona: arrestato. Assalto a Capitol Hill, il giudice sospende il caso contro Trump. Usa: arrestato a 11 anni, 'aveva un arsenale e una lista di persone da uccidere'. Le notizie di venerdì 24 gennaio sulla presidenza di Donald Trump. Minaccia di uccidere moglie e figlia,arrestato uomo nel Padovano. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è globalist.it:) Trump accentra il potere: repressione e minacce sulle istituzioni in una presidenza con vocazione autoritaria - La sua amministrazione ha cercato di far arrestare e deportare manifestanti studenteschi, ha trattenuto fondi federali destinati alle università, ha isolato studi legali legati ai suoi oppositori poli ...

(Da una nota di repubblica.it si apprende che:) Trump minaccia l’Europa: “Dazi al 200% su vino e champagne”. Ma Wall Street cade ancora - Per il momento la minaccia di Trump è ad orologeria, ma ha buone possibilità di scattare. I controdazi Ue, tra cui quelli fino al 50% sul bourbon americano, preso di mira anche perché prodotto ...