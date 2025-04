La Francia per sostituire i suoi AWACS resta in Europa e guarda a Saab

Francia, per sostituire i suoi AWACS (Airborne Early Warning and Control), sta pensando alla Svezia per l'acquisto del sistema GlobalEye di Saab. L'accordo, ventilato già a luglio dello scorso anno quando i concorrenti, anche nazionali (il Dassault "Falcon10X") sono stati messi da parte, dovrebbe essere ufficializzato in questi giorni secondo indiscrezioni trapelate alla stampa specializzata.L'imminente acquisizione da parte dell'Armée de l'Air et de l'Espace di un sostituto per i suoi quattro Boeing E-3F rappresenta più di un semplice aggiornamento hardware: simboleggia una più profonda collaborazione in materia di difesa tra Francia e Svezia e un esempio di valorizzazione del mercato europeo della difesa.

La Francia per sostituire i suoi AWACS resta in Europa e guarda a Saab. La Francia vuole rivolgersi alla svedese Saab GlobalEye per sostituire i suoi aerei Awacs. Gripen, l'F16V e Rafale selezionato per sostituire i MiG-21 croati. E-2D Advanced Hawkey invece di E-2C Hawkeye: gli aerei cambianti francesi AWACS. Ne parlano su altre fonti