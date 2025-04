Alice Moggi ritirata la patente della sceriffa del Pd

della vita. Lo sa bene il vice sindaco di Pavia, Alice Moggi, che in queste è alle prese con una vicenda che monta di minuto in minuto. Riassumiamo: pochi giorni fa l'esponente della lista civica di sinistra, Pavia a Colori, viene pizzicata dalla Polizia locale mentre guida col cellulare in mano. Un reato per il quale le viene subito ritirata la patente, come da nuovo codice della strada. La notizia viene rivelata dal blog Lucepavese.org, una sorta di Dagospia in salsa pavese. Da lì il tam-tam si fa assordante e alla fine è la stessa Moggi che deve intervenire sui social e ammettere l'accaduto. «Sono stata multata perché, anche se avevo il vivavoce bluetooth dell'auto, avevo il telefono nella mano sinistra.

