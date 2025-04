Ilgiorno.it - Il Tonali rinato

Di Sandroconoscevo la visione di gioco, unita a un destro davvero speciale. Se ve lo siete persi, il consiglio è di andarvi a rivedere il 2-1 firmato in Newcastle-Brentford di Premier League. Perla rara, roba da leccarsi i baffi. Il mio giudizio suluomo scontava invece il suo coinvolgimento nell’inchiesta sulle scommesse clandestine. Non certo una novità per il calcio di casa nostra ma sufficiente ai miei occhi per inserirlo nella “lista nera”. Confesso che la mia opinione su di lui è molto cambiata, ascoltando una sua recente intervista nella quale racconta il suo percorso: dalla “noia” di un giovane (e ricco) calciatore a Milano si ritrova senza stimoli alle sedute dallo psicologo e insieme la disintossicazione da social. Tutto per uscire dal tunnel del gioco d’azzardo.