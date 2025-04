Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 12 aprile 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Ne vedremo delle belle, su Canale 5 il serale di Amici. Guida aiTv della serata del 12Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 12? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4, a partire dalle 21.20, Blood Father. John Link, motociclista tossicodipendente con un passato criminale, riceve la visita della figlia adolescente Lydia che non vede da tempo. La ragazza si trova in grossi guai, perché il suo fidanzato ha rubato una fortuna al cartello del narcotraffico.