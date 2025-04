Guardia del corpo | Sam Wrench sarà il regista del remake del film

remake di Guardia del corpo, il film cult con star Whitney Houston e Kevin Costner. Guardia del corpo, il film con star Kevin Costner e Whitney Houston, sarà al centro di un remake prodotto da Warner Bros. Il progetto sarà sviluppato da Sam Wrench, già regista di Taylor Swift: The Eras Tour, mentre a scrivere la sceneggiatura sarà Jonathan A. Abrams, recentemente autore di Giurato Numero 2. Il progetto in fase di sviluppo Mike De Luca e Pam Abdy, a capo di Warner Bros, hanno rivelato in una nuova intervista la possibile produzione del lungometraggio. Attualmente, tuttavia, non è stato svelato il cast del remake di Guardia del corpo, essendo ancora nelle prime fasi di sviluppo.

