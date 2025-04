Tesla | vendite USA in calo del 9% nonostante crescita del mercato elettrico

vendite di Tesla negli Stati Uniti sono calate del 9% nei primi tre mesi dell'anno nonostante la crescita del mercato delle auto elettriche. Lo riporta il New York Times citando un rapporto della società di consulenza Cox Automotive, secondo la quale nel primo trimestre le vendite di vetture elettriche sono aumentate del 11%. Tesla continua a dominare il mercato, ma la sua quota è scesa al 44% dal 51% dello scorso anno. A pesare su Tesla, secondo gli analisti, è in parte il ruolo di Elon Musk nell'amministrazione Trump. Quotidiano.net - Tesla: vendite USA in calo del 9% nonostante crescita del mercato elettrico Leggi su Quotidiano.net Ledinegli Stati Uniti sono calate del 9% nei primi tre mesi dell'annoladeldelle auto elettriche. Lo riporta il New York Times citando un rapporto della società di consulenza Cox Automotive, secondo la quale nel primo trimestre ledi vetture elettriche sono aumentate del 11%.continua a dominare il, ma la sua quota è scesa al 44% dal 51% dello scorso anno. A pesare su, secondo gli analisti, è in parte il ruolo di Elon Musk nell'amministrazione Trump.

