Iran | Pronti a trattativa con gli Usa

Iran intende offrire "una vera possibilità" ai colloqui con gli Stati Uniti in vista dell'incontro previsto oggi in Oman. Lo ha scritto il portavoce del ministero degi Esteri Iraniano su X. L'avvio dei colloqui sul tema del nucleare Iraniano era stato annunciato lunedì scorso dal presidente Usa Donald Trump con l'avvertimento che la Repubblica Islamica sarà in "grave pericolo" se non si raggiungerà un accordo. Teheran aveva replicato che gli Usa devono apprezzare la disponabilità al dialogo nonostante il "clamore conflittuale". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 0.34 L'intende offrire "una vera possibilità" ai colloqui con gli Stati Uniti in vista dell'incontro previsto oggi in Oman. Lo ha scritto il portavoce del ministero degi Esteriiano su X. L'avvio dei colloqui sul tema del nucleareiano era stato annunciato lunedì scorso dal presidente Usa Donald Trump con l'avvertimento che la Repubblica Islamica sarà in "grave pericolo" se non si raggiungerà un accordo. Teheran aveva replicato che gli Usa devono apprezzare la disponabilità al dialogo nonostante il "clamore conflittuale".

Potrebbe interessarti anche:

Trump riceve Netanyahu e annuncia : “Colloqui diretti con l'Iran sabato”

(Agenzia Vista) Usa, 08 aprile 2025 "Sabato inizieranno colloqui diretti con l'Iran. Speriamo abbiano successo. Siamo in un territorio pericoloso, è per il bene dell'Iran che i colloqui si concludano ...

Trump riceve Netanyahu e annuncia : “Colloqui diretti con l'Iran sabato”

(Agenzia Vista) Usa, 08 aprile 2025 "Sabato inizieranno colloqui diretti con l'Iran. Speriamo abbiano successo. Siamo in un territorio pericoloso, è per il bene dell'Iran che i colloqui si concludano ...

Trump - 'sabato inizieranno i colloqui diretti con l'Iran'

"Sabato inizieranno colloqui diretti con l'Iran. Speriamo abbiano successo". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale. "Siamo in un territorio pericoloso, è per il bene dell'Iran che i colloqui si ...

Guerra, ultime notizie. Beirut, «fallita l’iniziativa Usa per la tregua in Libano». Consigliere Khamenei: «Abbiamo capacità per costruire armi nucleari». Media: tregua vicina. Ma nuovo raid di Israele in Cisgiordania. Blinken contestato in Usa - Netanyahu incontra il team negoziale, trattative nella notte. Arresto Sala in Iran, il governo lavora "per portarla in Italia il prima possibile". I soldati italiani a Gaza per fermare la guerra. Guerra Israele – Hamas: pronti ad un accordo storico, vicina la «Trattativa di Ferragosto». Accordo Israele-Hamas, ministro Sicurezza Tel Aviv Ben Gvir: "Se approvato dimissioni". Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce ansa.it:) Wsj, 'per Witkoff gli Usa sono pronti al compromesso con l'Iran' - Gli Stati Uniti sono pronti a un compromesso con l'Iran. Lo ha detto Steve Witkoff, l'inviato speciale di Donald Trump, citato dal Wall Street Journal, in vista delle trattative che si apriranno sabat ...

(Da una nota di servizitelevideo.rai.it si apprende che:) Iran: "Pronti a trattativa con gli Usa" - 0.34 Iran: "Pronti a trattativa con gli Usa" L'Iran intende offrire "una vera possi- bilità" ai colloqui con gli Stati Uniti in vista dell'incontro previsto oggi in Oman. Lo ha scritto il portavoce ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Iran - Israele, le notizie in diretta | Iran: «Se Israele attacca siamo pronti a usare un'arma mai utilizzata prima». Raid israeliano nel sud del Libano: ucciso esponente ... - Le notizie di martedì 16 aprile sul conflitto tra Israele e Iran e sulla guerra tra Hamas e Israele. Usa: «Improbabile risposta diretta contro il territorio iraniano».