Giudice federale nega proroga per escludere AP dal gruppo reporter della Casa Bianca

Giudice federale ha rifiutato di prorogare la sospensione temporanea che aveva permesso alla Casa Bianca di escludere fino a domenica i giornalisti dell'Associated Press dal gruppo a rotazione dei reporter che viaggiano con il presidente. L'amministrazione Trump ha già fatto ricorso contro la decisione del Giudice, secondo cui era stato violato il Primo Emendamento impedendo ai giornalisti dell'Ap di far parte del pool, chiedendo di poter continuare a limitarne l'accesso alla copertura di eventi presidenziali minori. A meno che la Corte d'appello non intervenga entro domenica, la Casa Bianca sarà vincolata alla decisione a partire da martedì e sarà obbligata a ripristinare il pieno accesso ai giornalisti dell'agenzia. Quotidiano.net - Giudice federale nega proroga per escludere AP dal gruppo reporter della Casa Bianca Leggi su Quotidiano.net Unha rifiutato dire la sospensione temporanea che aveva permesso alladifino a domenica i giornalisti dell'Associated Press dala rotazione deiche viaggiano con il presidente. L'amministrazione Trump ha già fatto ricorso contro la decisione del, secondo cui era stato violato il Primo Emendamento impedendo ai giornalisti dell'Ap di far parte del pool, chiedendo di poter continuare a limitarne l'accesso alla copertura di eventi presidenziali minori. A meno che la Corte d'appello non intervenga entro domenica, lasarà vincolata alla decisione a partire da martedì e sarà obbligata a ripristinare il pieno accesso ai giornalisti dell'agenzia.

Potrebbe interessarti anche:

Giudice federale conferma bando di Trump contro Associated Press su Studio Ovale e Air Force One

Un giudice federale ha rifiutato oggi il ricorso della Associated Press per revocare il bando imposto da Donald Trump sulla presenza dell'agenzia ad alcuni nello Studio Ovale e sull'Air Force One. ...

USA : un giudice federale blocca a tempo indeterminato lo smantellamento dell’USAID

Un giudice federale negli USA blocca a tempo indeterminato lo smantellamento dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID). USA: un giudice federale blocca lo smantellamento ...

Giudice federale sospende l'interdizione dei transgender nell'esercito USA voluta da Trump

Un giudice federale americano ha sospeso l'interdizione da parte dell'amministrazione Trump delle persone transgender nell'esercito, invocando il principio di uguaglianza. Citando la Dichiarazione ...

Giudice federale nega proroga per escludere AP dal gruppo reporter della Casa Bianca. Giudice federale rifiuta proroga: i giornalisti dell’AP tornano a coprire eventi presidenziali. Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano gaeta.it ha riportato che:) Giudice federale rifiuta proroga: i giornalisti dell’AP tornano a coprire eventi presidenziali - Un giudice federale nega la proroga della sospensione che esclude i giornalisti dell'Associated Press dagli eventi presidenziali, sollevando preoccupazioni sulla libertà di stampa e trasparenza govern ...

(Dalle pagine di ansa.it si apprende che:) Giudice federale sospende il bando transgender nell'esercito Usa - Nuovo schiaffo della magistratura a Donald Trump. Un giudice federale ha temporaneamente vietato al Pentagono di applicare l'ordine esecutivo del commander in chief che esclude le persone ...

(Il quotidiano informazione.it ha riportato che:) Giudice ordina alla Casa Bianca di ripristinare l’accesso dell’Associated press agli eventi ufficiali di Trump - Un giudice federale statunitense ha ordinato alla Casa Bianca di ripristinare l’accesso dell’Associated press agli eventi ufficiali del presidente Donald Trump, affermando che non aveva alcun ...