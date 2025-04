Pesaro in fiamme un capannone nella zona industriale

capannone, uno scatolificio, nella zona industriale di Pesaro. Le fiamme hanno avvolto la struttura dopo le 21. Sul posto, dalle 21.30, due squadre dei Vigili del fuoco dalla centrale di Pesaro, la squadra di Fano e la squadra di Cattolica con autobotte e autoscala. Presente anche un’autobotte kilolitrica da Ancona. A quanto si apprende non si segnalano né feriti né persone coinvolte. Le fiamme sono circoscritte allo stabilimento interessato. Lapresse.it - Pesaro, in fiamme un capannone nella zona industriale Leggi su Lapresse.it Sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio del, uno scatolificio,di. Lehanno avvolto la struttura dopo le 21. Sul posto, dalle 21.30, due squadre dei Vigili del fuoco dalla centrale di, la squadra di Fano e la squadra di Cattolica con autobotte e autoscala. Presente anche un’autobotte kilolitrica da Ancona. A quanto si apprende non si segnalano né feriti né persone coinvolte. Lesono circoscritte allo stabilimento interessato.

Grosso incendio a Pesaro : capannone tra le fiamme

Pesaro, 11 aprile 2025 – Un grosso incendio è divampato a Pesaro, in zona industriale. Tra le fiamme il capannone industriale dello scatolificio Sigilla, dove i vigili del Fuoco stanno intervenendo ...

Clusone (Bergamo) - cadavere carbonizzato trovato nell’abitacolo di un’auto in fiamme per strada - identità da accertare – VIDEO

Ritrovato un corpo carbonizzato all’interno dell’abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, che indagano sull’identità della vittima Trovato un ...

Un altro incendio nella notte - le fiamme colpiscono una Bmw

SURBO - Un’altra auto ha preso fuoco nella notte. Dopo l’episodio incendiario avvenuto ieri a Cavallino (di cui abbiamo dato notizia in questo articolo), stavolta le fiamme hanno colpito una Bmw, ...

