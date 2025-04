Putin vertice con l’inviato di Trump Zelensky | Russia non vuole pace

Trump in pressing sulla Russia, mentre Vladimir Putin incontra per 4 ore Steve Witkoff, l'inviato speciale degli Stati Uniti. Il vertice di San Pietroburgo tra il presidente russo e l'emissario di Washington viene definito "produttivo" dal capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev. Per il resto, mentre l'aereo di Witkoff . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Donaldin pressing sulla, mentre Vladimirincontra per 4 ore Steve Witkoff, l'inviato speciale degli Stati Uniti. Ildi San Pietroburgo tra il presidente russo e l'emissario di Washington viene definito "produttivo" dal capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, Kirill Dmitriev. Per il resto, mentre l'aereo di Witkoff .

Vertice di Riad - sul tavolo la pace in Ucraina e il meeting Putin-Trump - il portavoce del Cremlino Peskov : "Il focus del meeting sarà il restauro delle relazioni Russia-USA"

L'incontro, oltre ai colloqui di pace, sarà incentrato sul ripristino delle relazioni tra Stati Uniti e Russia Domani a Riad le delegazioni di Stati Uniti e Russia si incontreranno per discutere ...

Verso vertice Trump-Putin - ma Mosca resta vaga su tregua

Roma, 13 feb. (askanews) – Vladimir Putin e Donald Trump hanno incaricato i loro collaboratori di avviare “immediatamente” i preparativi per un incontro al vertice, ma i dettagli devono essere ...

Vladimir Putin e Donald Trump avviano i preparativi per un vertice : possibile incontro in Arabia Saudita

Vladimir Putin e Donald Trump hanno incaricato i loro collaboratori di avviare “immediatamente” i preparativi per un incontro al vertice. Tuttavia, i dettagli dell’evento devono ancora essere ...

Trump, (quasi) ultimatum a Putin. Zelensky: "Russia se ne frega". Trump a Putin: accordo entro aprile o metto i dazi. Witkoff-Putin, vertice terminato dopo 4 ore a San Pietroburgo: «Incontro professionale». Putin incontra l'inviato speciale di Trump a San Pietroburgo: al centro i rapporti con l'Ucraina e un possibile vertice tra i due leader. Ucraina Russia, incontro di 4 ore tra Putin e Witkoff. Presto una telefonata con Trump. Putin, Trump e Kim Jong-un: gli ospiti del congresso della Lega secondo Celenza.

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Putin, vertice con l'inviato di Trump. Zelensky: "Russia non vuole pace" - (Adnkronos) - Donald Trump in pressing sulla Russia, mentre Vladimir Putin incontra per 4 ore Steve Witkoff, l'inviato speciale degli Stati Uniti. Il vertice di San Pietroburgo tra il presidente russo ...

(Lo segnala ilmattino.it:) Guerra Ucraina, Witkoff a Mosca: vertice con Putin. Trump: «La Russia deve muoversi, troppe persone muoiono» - Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che l'inviato americano Steve Witkoff è arrivato in Russia. Lo riferisce Ria Novosti. Le notizie di oggi - 11 aprile - ...

(Come riferisce msn.com:) "Gli Usa verso sanzioni contro la Russia senza un accordo entro aprile" | Ucraina, incontro tra Putin e l'inviato di Trump Witkoff - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.144. Per la terza volta in due mesi l'inviato americano Steve Witkoff è arrivato in Russia per vedere il presidente Vladimir Putin nel tentativo di spingere per ...