Il Tonali ritrovato

Tonali conoscevo la visione di gioco, unita a un destro assai educato. Se ve lo siete persi, il consiglio è di andarvi a rivedere il 2-1 firmato in Newcastle-Brentford di Premier League. Perla rara, roba da campioni veri. Il mio giudizio sul Tonali uomo scontava invece il suo coinvolgimento nell’inchiesta sulle scommesse clandestine. Non certo una novità per il calcio di casa nostra ma sufficiente ai miei occhi per inserirlo nella “lista nera”. Confesso che la mia opinione su di lui è molto cambiata, ascoltando una sua recente intervista nella quale racconta la caduta e la faticosa risalita: dalla “noia” di un giovane (e ricco) calciatore che a Milano si ritrova improvvisamente “senza più obiettivi”, fino alle sedute dallo psicologo con annessa disintossicazione da social. Tutto per uscire dal tunnel del gioco d’azzardo. Ilgiorno.it - Il Tonali ritrovato Leggi su Ilgiorno.it Di Sandroconoscevo la visione di gioco, unita a un destro assai educato. Se ve lo siete persi, il consiglio è di andarvi a rivedere il 2-1 firmato in Newcastle-Brentford di Premier League. Perla rara, roba da campioni veri. Il mio giudizio suluomo scontava invece il suo coinvolgimento nell’inchiesta sulle scommesse clandestine. Non certo una novità per il calcio di casa nostra ma sufficiente ai miei occhi per inserirlo nella “lista nera”. Confesso che la mia opinione su di lui è molto cambiata, ascoltando una sua recente intervista nella quale racconta la caduta e la faticosa risalita: dalla “noia” di un giovane (e ricco) calciatore che a Milano si ritrova improvvisamente “senza più obiettivi”, fino alle sedute dallo psicologo con annessa disintossicazione da social. Tutto per uscire dal tunnel del gioco d’azzardo.

