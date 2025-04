Il Paradiso delle Signore anticipazioni al 18 | Rosa si dimette

Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 14 al 18. Tancredi dice a Rosa che deve decidere tra il giornalismo e il Paradiso. Irene, Delia e Rosa si mostrano entusiaste per la gita a Roma e per aver partecipato a Bandiera Gialla, mentre la nuova collezione firmata Botteri conquista il favore dei più giovani. Roberto consiglia . 2anews.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 18: Rosa si dimette Leggi su 2anews.it Ildal 14 al 18. Tancredi dice ache deve decidere tra il giornalismo e il. Irene, Delia esi mostrano entusiaste per la gita a Roma e per aver partecipato a Bandiera Gialla, mentre la nuova collezione firmata Botteri conquista il favore dei più giovani. Roberto consiglia .

Potrebbe interessarti anche:

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 10 marzo 2025 : Rosa sconvolge Marcello con una verità inaspettata

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che ci farà compagnia il 10 marzo 2025 su Rai1, Rosa rivelerà a Marcello la verità sul passato di Tancredi. Barbieri non la prenderà bene mentre un ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 19 marzo 2025 : Tra Rosa e Marcello succede l'inaspettato!

Scopriamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 marzo 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, una discussione tra Rosa e Marcello finirà in modo completamente ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 14 febbraio 2025 : San Valentino malinconico per Marcello ma Rosa è pronta ad aiutarlo

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 febbraio 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap, Marcello sentirà la mancanza di Adelaide e Rosa, per ...

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 14 al 18 aprile 2025. Il Paradiso delle Signore, tra Matteo e Odile l’amore fa flop. Lui fa una mossa inattesa che cambia tutto. Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 14 al 18 aprile: tregua tra Umberto e Marcello, l'ultimatum per Rosa. "Il Paradiso delle signore", le anticipazioni: il futuro di Rosa. Il Paradiso delle signore, trama prossime puntate: Marta confessa di essere sterile. Il Paradiso delle Signore, la decima stagione (scomparsi tre attori). Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da 2anews.it:) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni al 18: Rosa si dimette - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 14 al 18. Tancredi dice a Rosa che deve decidere tra il giornalismo e il Paradiso.

() Il Paradiso delle Signore 9 Anticipazioni: Tancredi e Rosa vicini al bacio - Scopriamo insieme le Anticipazioni delle nuove puntate della nona stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Dopo aver consegnato le dimissioni, Rosa si avvicina a Tancredi.

(L’agenzia fanpage.it ha pubblicato che:) Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 14 al 18 aprile: tregua tra Umberto e Marcello, l’ultimatum per Rosa - Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, la trama degli episodi in onda da lunedì 14 a venerdì 18 aprile alle ore 16 su Rai1 ...