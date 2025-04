Riciclo aperto alla Lucart Le tecnologie all’avanguardia per l’ambiente viste da vicino

Riciclo aperto” organizzato da Lucart Spa nell’ambito di “Paper Week 2025”, ha fatto registrare un successo di presenze (almeno 600 visitatori) con tanti studenti e studentesse di varie scuole. Un tuffo all’interno della sede di Borgo a Mozzano della multinazionale, conosciuta per il noto marchio Tenderly, con lo scopo di condurre i visitatori all’interno di un percorso virtuoso del Riciclo. All’iniziativa ha partecipato anche una nutrita compagine politica composta dagli onorevoli Massimo Milani di FdI, Elisa Montemagni della Lega e dei consiglieri regionali Valentina Mercanti del Pd e Vittorio Fantozzi di FdI, nonché l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Torselli. A fare gli onori di casa il presidente di Lucart Massimo Pasquini, l’ad Francesco Pasquini, insieme ad Alessandro e Lorenzo Pasquini. Lanazione.it - “Riciclo aperto“ alla Lucart. Le tecnologie all’avanguardia per l’ambiente viste da vicino Leggi su Lanazione.it Lucca, 12 aprile 2025 – L’open day “” organizzato daSpa nell’ambito di “Paper Week 2025”, ha fatto registrare un successo di presenze (almeno 600 visitatori) con tanti studenti e studentesse di varie scuole. Un tuffo all’interno della sede di Borgo a Mozzano della multinazionale, conosciuta per il noto marchio Tenderly, con lo scopo di condurre i visitatori all’interno di un percorso virtuoso del. All’iniziativa ha partecipato anche una nutrita compagine politica composta dagli onorevoli Massimo Milani di FdI, Elisa Montemagni della Lega e dei consiglieri regionali Valentina Mercanti del Pd e Vittorio Fantozzi di FdI, nonché l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Torselli. A fare gli onori di casa il presidente diMassimo Pasquini, l’ad Francesco Pasquini, insieme ad Alessandro e Lorenzo Pasquini.

Potrebbe interessarti anche:

Un'esperienza unica a Ponte in Valtellina con 'L'Orchestra del Riciclo'

Domenica 16 marzo, alle ore 15:00, la Palestra Comunale di Ponte in Valtellina (sotto la piazza Libero Della Briotta) si trasformerà in un palcoscenico di creatività e sostenibilità con l'evento ...

Portacandele fai da te Natale : riciclo di tutto e sono stupendi!

Portacandele fai da te Natale: riciclo di tutto e sono stupendi! Durante le feste di Natale i portacandele sono essenziali per illuminare l’ambiente e decorarlo allo stesso tempo. In poche e facili ...

Ferrara capofila in Italia con una delle prime giostre costruite con materiali di riciclo

Ferrara è una delle prime città in Italia a dotarsi, in un proprio giardino pubblico, di un gioco costruito interamente con materiale di riciclo, avviando su scala nazionale un progetto pilota di ...

“Riciclo aperto“ alla Lucart. Le tecnologie all’avanguardia per l’ambiente viste da vicino. Lucart sempre più ‘green‘ “Sostenibilità, non una scelta ma un obbligo morale e strategico per il futuro“. Sostenibilità ambientale: il percorso virtuoso di Lucart verso un'economia circolare della carta. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da msn.com:) “Riciclo aperto“ alla Lucart. Le tecnologie all’avanguardia per l’ambiente viste da vicino - L’azienda main sponsor di “Paper Week“ ha aperto le porte dello stabilimento di Borgo a Mozzano a circa 600 visitatori, in gran parte studenti delle scuole primarie e secondarie della provincia ...

(Lo rende noto luccaindiretta.it:) Riciclo aperto, lo stabilimento Lucart di Borgo a Mozzano ha aperto le porte a circa 600 visitatori - L'iniziativa è stata promossa da Comieco nell’ambito della Paper Week. Anche il governatore Eugenio Giani fra i presenti ...