Terme vendita frazionata Ma è scontro in Consiglio sul futuro della Torretta

Terme, 12 aprile 2025 – Il Consiglio comunale conferma la volontà della giunta di consentire agli eventuali acquirenti la possibilità di realizzare strutture ricettive all’interno delle Terme Leopoldine, La Salute, Excelsior, e su proposta della minoranza, anche all’ex Istituto Grocco. La delibera di indirizzo è stata approvata all’unanimità dall’assemblea cittadina. Il provvedimento indica un intervento in questo senso agli uffici nella redazione del Piano operativo, che sostituirà il regolamento urbanistico all’inizio del prossimo anno.I tecnici stanno effettuando le prime valutazioni, mentre, al termine della procedura, dovrà essere coinvolta anche la Soprintendenza. Il Piano operativo è l’insieme degli elaborati che dettano le regole d’uso del territorio di tutto il comune. Lanazione.it - Terme, vendita frazionata. Ma è scontro in Consiglio sul futuro della Torretta Leggi su Lanazione.it Montecatini, 12 aprile 2025 – Ilcomunale conferma la volontàgiunta di consentire agli eventuali acquirenti la possibilità di realizzare strutture ricettive all’interno delleLeopoldine, La Salute, Excelsior, e su propostaminoranza, anche all’ex Istituto Grocco. La delibera di indirizzo è stata approvata all’unanimità dall’assemblea cittadina. Il provvedimento indica un intervento in questo senso agli uffici nella redazione del Piano operativo, che sostituirà il regolamento urbanistico all’inizio del prossimo anno.I tecnici stanno effettuando le prime valutazioni, mentre, al termineprocedura, dovrà essere coinvolta anche la Soprintendenza. Il Piano operativo è l’insieme degli elaborati che dettano le regole d’uso del territorio di tutto il comune.

Potrebbe interessarti anche:

Casciana Terme : rinnovato il consiglio del direttivo Confcommercio e del Centro Commerciale Naturale

Valorizzare Casciana Terme e le sue attività commerciali per rendere il territorio sempre più attrattivo e fruibile. Con questi obiettivi lavorerà il consiglio direttivo di Confcommercio Casciana ...

Trasporto pubblico - opposizioni all’attacco : “Consiglio straordinario per risolvere l’emergenza”

Le opposizioni in consiglio regionale alzano la voce contro l’emergenza trasporto pubblico in Liguria. Il Partito democratico, la lista Orlando, il Movimento 5 Stelle e Avs hanno richiesto ...

Rapposelli (FI) non ci sta e sul "no" alla sospensione del consiglio per il Flaiano replica all'opposizione

Il consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio Rapposelli non ci sta e replica ai consiglieri comunali di Pd e M5s Piero Giampietro e Paolo Sola che, dopo il suo intervento in aula sui Premi ...

Terme, vendita frazionata. Ma è scontro in Consiglio sul futuro della Torretta. Ne parlano su altre fonti