La Via Crucis dei giovani | sfilano in mille L’ex mafioso | Ho capito i miei errori

Crucis dei giovani organizzata quest'anno per le strade di Scandicci (Firenze) e che, di stazione in stazione, è arrivato in prossimità del carcere di Sollicciano. La Via Crucis, intitolata 'Lasciati fiorire. La speranza non delude', è partita dal piazzale della Resistenza in un clima di grande raccoglimento. Molte le persone con candele in mano e tanti i ragazzi presenti ad ascoltare le meditazioni tratte dalla Missione giovani diocesana e anche dall'esperienza dei detenuti. GERMOGLI PH: 11 APRILE 2025 SCANDICCI VIA Crucis CON PARTENZA DA PIAZZALE DELLA RESISTENZA NELLA FOTO "Sono un detenuto ed ho scontato fino ad oggi oltre 30 anni di carcere per reati di mafia - la testimonianza di un recluso letta durante una delle stazioni -. Lanazione.it - La Via Crucis dei giovani: sfilano in mille. L’ex mafioso: “Ho capito i miei errori” Leggi su Lanazione.it Firenze, 12 aprile 2025 – Circa un migliaio di persone ha partecipato insieme all'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli alla Viadeiorganizzata quest'anno per le strade di Scandicci (Firenze) e che, di stazione in stazione, è arrivato in prossimità del carcere di Sollicciano. La Via, intitolata 'Lasciati fiorire. La speranza non delude', è partita dal piazzale della Resistenza in un clima di grande raccoglimento. Molte le persone con candele in mano e tanti i ragazzi presenti ad ascoltare le meditazioni tratte dalla Missionediocesana e anche dall'esperienza dei detenuti. GERMOGLI PH: 11 APRILE 2025 SCANDICCI VIACON PARTENZA DA PIAZZALE DELLA RESISTENZA NELLA FOTO "Sono un detenuto ed ho scontato fino ad oggi oltre 30 anni di carcere per reati di mafia - la testimonianza di un recluso letta durante una delle stazioni -.

Potrebbe interessarti anche:

Via Crucis dei giovani a Nisida

La Via Crucis dei giovani delle diocesi di Pozzuoli e Ischia si è svolta domenica 30 marzo lungo le stradine di Nisida; è stata un’esperienza di intensa spiritualità e condivisione. Il cammino ha ...

Via Crucis dei giovani di Firenze : tappa finale al carcere di Sollicciano

Il carcere di Sollicciano quest’anno sarà al centro della Via Crucis che i giovani della diocesi di Firenze faranno insieme all’arcivescovo Gherardo Gambelli (in foto). La casa circondariale, ...

Via Crucis dei giovani a Nisida

La Via Crucis dei giovani delle diocesi di Pozzuoli e Ischia si è svolta domenica 30 marzo lungo le stradine di Nisida; è stata un’esperienza di intensa spiritualità e condivisione. Il cammino ha ...

La Via Crucis dei giovani: sfilano in mille. L’ex mafioso: “Ho capito i miei errori”. La Via Crucis dei giovani al Polo scolastico di Reggiana, a guidare la funzione don Gianni Castorani. Quaresima 2025: un cammino di fede e speranza nella Cattedrale di Avellino. Sfilata dei Carri per Carnevale a Brienza. 50° CARNEVALE AMBROSIANO DEI RAGAZZI: GLI APPUNTAMENTI IN VALSASSINA. Ozieri. Trovato dai Carabinieri un borsellino perso durante la sfilata di Carnevale. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è ansa.it:) Un migliaio alla Via crucis dei giovani per strade di Scandicci - Circa un migliaio di persone sta partecipando insieme all'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli alla Via Crucis dei giovani organizzata quest'anno per le strade di Scandicci (Firenze) e che, di sta ...

(In base alle informazioni di toscanaoggi.it:) La via crucis dei giovani da Scandicci a Sollicciano - "Sono un detenuto ed ho scontato fino ad oggi oltre 30 anni di carcere per reati di mafia. Da giovane ho creduto che la mafia fosse la speranza di una vita migliore. Ma, man mano che crescevo mi rende ...

(Lo rende noto castelvetranonews.it:) Via Crucis Animata dai Giovani: "Un Percorso di Fede al Parco delle Rimembranze" - La comunità Ecclesiale della forania di Castelvetrano è lieta di invitare tutti a partecipare a una speciale Via Crucis animata dai giovani, che si terrà venerd ...