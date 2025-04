Un corteo poetico per la libertà con gli studenti della Camozzi - Foto e video

Ecodibergamo.it - Un corteo poetico per la libertà con gli studenti della Camozzi - Foto e video Leggi su Ecodibergamo.it L’EVENTO. Si è tenuto in Borgo Santa Caterina nella mattinata di venerdì 11 aprile: l’esperienza delle scuole medie cittadine di «Pioverà bellezza».

Potrebbe interessarti anche:

Corteo per Ramy a Firenze - a Novoli sale la tensione. L’appello dei residenti : “Manifestare in modo pacifico”

Firenze, 19 gennaio 2025 – Sale la preoccupazione nel quartiere di San Donato e in generale a Novoli, dove domani sera ci sarà il corteo per Ramy Elgaml, il 19enne morto in scooter a Milano lo ...

Corteo M5s a Roma contro il riarmo europeo : la diretta

Roma, 5 aprile 2025 - È iniziato da piazza Vittorio Emanuele a Roma il raduno dei manifestanti che parteciperanno al corteo contro il riarmo europeo promosso da movimento 5 stelle. Numerose le ...

Pro Pal in corteo a Milano : "Scendiamo in piazza a due giorni dalla giornata della memoria"

Si è tenuto oggi, come ogni sabato da oltre un anno, il corteo pro Pal per chiedere la fine definitiva della guerra a Gaza. Si tratta della 68esima manifestazione dall'inizio del conflitto. Prima ...

Un corteo poetico per la libertà con gli studenti della Camozzi - Foto e video. L’evento finale di «Pioverà bellezza», che porta il teatro nelle scuole medie della città di Bergamo. Cronaca. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è ecodibergamo.it:) Un corteo poetico per la libertà con gli studenti della Camozzi - Foto e video - L’EVENTO. Si è tenuto in Borgo Santa Caterina nella mattinata di venerdì 11 aprile: l’esperienza delle scuole medie cittadine di «Pioverà bellezza».

(In base a quanto diffuso da bergamonews.it:) A Bergamo torna una “pioggia di bellezza”, nel segno della libertà - “Abbiamo scelto di essere dove gli studenti vivono ... IC CAMOZZI con lo spettacolo “A cosa serve la libertà? – corteo poetico” nel Santuario in Borgo Santa Caterina, alle 11.00.

(Come riportato da torinoggi.it:) Corteo studenti a Torino, Cirio e Lo Russo: "Inaccettabili offese e danneggiamenti" - “Il diritto a manifestare ed esprimere le proprie idee - ha sottolineato il primo cittadino - è sempre legittimo, ma offese e danneggiamenti non hanno nulla a che vedere con la libera espressione ... ...