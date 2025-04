Patrizia Conte età marito e figli | chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025

Patrizia Conte chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025Patrizia Conte è una cantante italiana che ha recentemente vinto la quinta edizione di The Voice Senior, un talent show trasmesso su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici. Patrizia, originaria di Taranto e parte del team di Gigi D’Alessio, ha conquistato il pubblico con il 35,44% dei voti nella finale dell’11 aprile 2025. Durante il programma, ha emozionato tutti con interpretazioni di brani come “Amoreunicoamore” di Mina e “Oggi sono io” di Alex Britti. Ma chi è Patrizia Conte di The Voice Senior 2025 ? Ecco la sua biografia e la vita privata.Patrizia Conte età, lavoro e biografiaPatrizia Conte età 61 anni è nata a Taranto. Con una formazione musicale solida, Patrizia si è diplomata in canto presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Spettacoloitaliano.it - Patrizia Conte età, marito e figli: chi è la vincitrice di The Voice Senior 2025 Leggi su Spettacoloitaliano.it chi è ladi Theè una cantante italiana che ha recentemente vinto la quinta edizione di The, un talent show trasmesso su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici., originaria di Taranto e parte del team di Gigi D’Alessio, ha conquistato il pubblico con il 35,44% dei voti nella finale dell’11 aprile. Durante il programma, ha emozionato tutti con interpretazioni di brani come “Amoreunicoamore” di Mina e “Oggi sono io” di Alex Britti. Ma chi èdi The? Ecco la sua biografia e la vita privata.età, lavoro e biografiaetà 61 anni è nata a Taranto. Con una formazione musicale solida,si è diplomata in canto presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G.

