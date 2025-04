Rise in Udinese – Milano | un colpo tremendo tra Maignan e Álex Jiménez e il francese esce su una barella

Udinese – Milano Di Serie A. Ha eseguito il 52 ° minuto della seconda parte a Friuli con il "Rossoneri" vincendo 0-2 quando Mike Maignan Ha lasciato l'area per anticipare un attaccante locale che corse all'obiettivo. Era in quel momento in cui Il gallico si scontrò con lo spagnolo Alex Jiménez, che inseguì il suo rivale. L'impatto è stato straordinario. Entrambi rimasero a terra per alcuni minuti, E le condizioni sembravano immediatamente molto serie per Mike Maignan, che ha preso la parte peggiore dell'impatto. Milano avrebbe confermato in seguito che il portiere soffre di un trauma cranioecefalico, che è a conoscenza ed è stato trasferito in ospedale per i test necessari.

