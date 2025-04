Giovanni Sartori al Milan? Ecco chi porta come allenatore

Milan sfoglia la margherita e, dopo l'addio alla possibilità Fabio Paratici, ha virato su altri nomi. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome prescelto ora è quello di Giovanni Sartori del Bologna, in vantaggio su Tare e Manna, con meno anni di campo alle spalle. Dei tre, l'ex dirigente della Lazio è l'unico senza contratto e potrebbe lavorare da subito, ma nelle ultime ore ha risposto con una secca smentita tramite un'agenzia di comunicazione: "Mai parlato del mio futuro in rossonero”. Il nome più caldo è quello di Sartori, che con il Bologna sta facendo grandi cose. Di 68 anni, il diesse del Bologna è sotto contratto con il club rossoblu fino al 2027. Non sarà facile, ma il dirigente proverà a rescindere il suo contratto per legarsi al club rossonero. Liberoquotidiano.it - Giovanni Sartori al Milan? "Ecco chi porta come allenatore" Leggi su Liberoquotidiano.it La ricerca per il nuovo direttore sportivo rossonero prosegue. Ilsfoglia la margherita e, dopo l'addio alla possibilità Fabio Paratici, ha virato su altri nomi. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome prescelto ora è quello didel Bologna, in vantaggio su Tare e Manna, con meno anni di campo alle spalle. Dei tre, l'ex dirigente della Lazio è l'unico senza contratto e potrebbe lavorare da subito, ma nelle ultime ore ha risposto con una secca smentita tramite un'agenzia di comunicazione: "Mai parlato del mio futuro in rossonero”. Il nome più caldo è quello di, che con il Bologna sta facendo grandi cose. Di 68 anni, il diesse del Bologna è sotto contratto con il club rossoblu fino al 2027. Non sarà facile, ma il dirigente proverà a rescindere il suo contratto per legarsi al club rossonero.

