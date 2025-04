Trump le azioni e la tregua sui dazi Il video che imbarazza il tycoon Oggi lui ha guadagnato 25 miliardi

Trump per insider trading, un video postato dalla consigliera per le comunicazioni della Casa Bianca Margot Martin alimenta le polemiche nei confronti del presidente, che sembrerebbe vantarsi dei guadagni realizzati da alcuni suoi amici miliardari. Il filmato di 13 secondi sarebbe stato girato nello Studio Ovale nel giorno in cui il tycoon ha prima. Feedpress.me - Trump, le azioni e la tregua sui dazi. Il video che imbarazza il tycoon "Oggi lui ha guadagnato 2,5 miliardi" Leggi su Feedpress.me Mentre i democratici puntano il dito contro Donaldper insider trading, unpostato dalla consigliera per le comunicdella Casa Bianca Margot Martin alimenta le polemiche nei confronti del presidente, che sembrerebbe vantarsi dei guadagni realizzati da alcuni suoi amici miliardari. Il filmato di 13 secondi sarebbe stato girato nello Studio Ovale nel giorno in cui ilha prima.

