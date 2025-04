Luca Zaia l' amaro in bocca per il terzo mandato | Io un centro di potere? I cittadini non sono degli idioti Offesa ad amministratori e elettori

terzo mandato? Resta l?amaro in bocca. Governatori e sindaci sono le uniche due cariche elettive, non dovrebbero avere vincoli di mandato. Detto questo le leggi si rispettano. Ma. Ilgazzettino.it - Luca Zaia, l'amaro in bocca per il terzo mandato: «Io un centro di potere? I cittadini non sono degli idioti. Offesa ad amministratori e elettori» Leggi su Ilgazzettino.it «Il? Resta l?in. Governatori e sindacile uniche due cariche elettive, non dovrebbero avere vincoli di. Detto questo le leggi si rispettano. Ma.

Potrebbe interessarti anche:

Federica Sciarelli : “Fiore De Rienzo è morto. Siamo attoniti. Aveva mandato un messaggio a Pietro Orlandi dicendo : in bocca al lupo per la verità su tua sorella”

“Un pezzo della storia di ‘Chi l’ha visto?’”. Così Federica Sciarelli ha aperto la puntata, ricordando il collega Fiore De Rienzo, morto martedì 28 gennaio. “Non possiamo non ricordare colui che è ...

Terzo mandato - De Luca ironico : “Ora spazio a politica di alto valore”. Manfredi : “Decisione Consulta va rispettata”

De Luca dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato: "Noi pensiamo a lavorare". E pubblica l'elenco dei cantieri da aprire.Continua a leggere

L'app per il processo penale telematico ha mandato in tilt i tribunali italiani. Ma di chi è la colpa? Abbiamo provato a capirlo

Sospesa d’ufficio in 87 tribunali italiani con l’accusa di bloccare di fatto la giustizia penale. Invece di semplificarla

Blocco dei mandati per i governatori, amaro in bocca per Zaia: «Vale solo per alcuni». La #Juventus soffre a #Lille, va sotto per un gol di #David poi reagisce: due reti annullate a #Koopmeiners e rigore segnato da #Vlahovic. Per il #Bologna pesante ko contro il #Monaco | .it. Vittorio Veneto, il leghista Braido choc: «Votate centrosinistra». Regionali, che cosa succede fra Meloni e Salvini. Ok agli scavi a Cava Morganella: «Autorizzazione che lascia l’amaro in bocca». Regionali, si riapre la partita Veneto: sarà derby tra FdI e Lega. Solo Forza Italia festeggia. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di veronasera.it si apprende che:) Blocco dei mandati per i governatori, amaro in bocca per Zaia: «Vale solo per alcuni» - Il presidente della Regione è amareggiato perché non si potrà ricandidare. E sulla data delle prossime elezioni regionali attende il parere del Consiglio di Stato ...

(Il quotidiano ilgazzettino.it ha riportato che:) Nicola Carraro di nuovo in piedi grazie alla sanità veneta. Zaia: «Mara Venier mi ha parlato del problema, queste immagini sono emozionanti» VIDEO - «Pubblico questo video con emozione». Sono queste le parole che si leggono nel post condiviso su Facebook da Luca Zaia. Si tratta di immagini che ritraggono Nicola Carraro, marito di Mara ...