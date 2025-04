Addio al regista di Rambo e Weekend con il morto Una carriera senza fine

regista canadese Ted Kotcheff, autore di una filmografia variegata che abbraccia oltre quattro decenni di cinema internazionale. La notizia della morte, avvenuta a Toronto, è stata diffusa dal quotidiano canadese The Globe and Mail.Nato William Theodore Kotcheff il 7 aprile 1931 nella metropoli canadese, aveva esordito come autore radiofonico prima di trasferirsi in Gran Bretagna, dove mosse i primi passi come regista cinematografico. Con “Tiara Tahiti” (1962) e “Flagrante adulterio” (1965) si affermò nel genere della commedia satirica, dimostrando fin da subito una notevole versatilità.Il ritorno in patria segnò una svolta: nel 1974 dirige “Soldi ad ogni costo”, premiato con l’Orso d’Oro al Festival di Berlino e interpretato da un giovane Richard Dreyfuss. Thesocialpost.it - Addio al regista di Rambo e Weekend con il morto. Una carriera senza fine Leggi su Thesocialpost.it TORONTO – È scomparso giovedì 10 aprile, all’età di 94 anni, ilcanadese Ted Kotcheff, autore di una filmografia variegata che abbraccia oltre quattro decenni di cinema internazionale. La notizia della morte, avvenuta a Toronto, è stata diffusa dal quotidiano canadese The Globe and Mail.Nato William Theodore Kotcheff il 7 aprile 1931 nella metropoli canadese, aveva esordito come autore radiofonico prima di trasferirsi in Gran Bretagna, dove mosse i primi passi comecinematografico. Con “Tiara Tahiti” (1962) e “Flagrante adulterio” (1965) si affermò nel genere della commedia satirica, dimostrando fin da subito una notevole versatilità.Il ritorno in patria segnò una svolta: nel 1974 dirige “Soldi ad ogni costo”, premiato con l’Orso d’Oro al Festival di Berlino e interpretato da un giovane Richard Dreyfuss.

